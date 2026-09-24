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Sakarlı'da nakil organı taşıyan UMKE aracı direğe çarptı, iki sağlık çalışanı yaralandı

Terme'de Giresun'dan nakil için organ getiren Samsun UMKE aracının elektrik direğine çarpması sonucu 1'i ağır 2 sağlık çalışanı yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarlı'da nakil organı taşıyan UMKE aracı direğe çarptı, iki sağlık çalışanı yaralandı

Nakil için organ taşıyan UMKE aracı Sakarlı'da kaza yaptı

Samsun'un Terme ilçesinde Giresun'dan nakil için organ getiren Samsun UMKE'ye ait araç, Sakarlı mevkiinde elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu 75. kilometresi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan nakil için Samsun'a organ getiren 55 SS 287 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Mehmet Can Gür (26) yaralandı. Yaralılar ilk müdahale için Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Can Gür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gür, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN SAMSUN UMKE’YE AİT ARACIN ELEKTRİK DİREĞİNE...

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN SAMSUN UMKE’YE AİT ARACIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 2 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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