Sakarya geçişinde otoyolda sinyalsiz manevra trafiği tehlikeye attı

Otoyolda tehlikeli manevra anları

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir otomobil sürücüsünün yaptığı manevralar, yoldaki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün yüksek hızla ilerlerken sinyal vermeden şerit değiştirmesi ve araçlara teğet geçmesi, trafik akışını ve yol güvenliğini riske soktu.

Olayın gerçekleştiği nokta:

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ile Hendek ilçeleri arasındaki kesimde meydana geldi. İddialara göre 54 DM 853 plakalı otomobil, seyir halindeki araçlara yakın geçişler yaparak tehlike oluşturmaya devam etti.

Görüntülerin ve riskin boyutu:

Sürücünün tehlikeli sürüşü, aynı güzergahta seyir halinde bulunan başka bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda, sinyalsiz şerit değişimleri ve teğet geçişlerin sık tekrarlandığı, bu davranışların hem söz konusu sürücünün hem de çevresindeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı görülüyor.

Olayın görgü tanıkları ve kayıttaki görüntüler, otoyol sürüş güvenliği açısından bu tür davranışların oluşturduğu riski açıkça ortaya koyuyor.

ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN YAPTIĞI TEHLİKELİ HAREKETLER, OTOYOLDAKİ DİĞER SÜRÜCÜLERE TEHLİKELİ ANLAR YAŞATTI.