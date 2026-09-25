Sakarya gişelerinde denetimde midye kaçakçılığı ve pasaportsuz küçükbaşlar ortaya çıktı

Operasyon detayları:

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, 24 Eylül'de otoyol gişelerinde yol kontrolü gerçekleştirdi. İlk durdurma, Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Gişeleri'nde saat 17.15 sıralarında yapıldı.

Midye ele geçişi:

Aracın yük bölümünde yapılan aramada 152 çuval (2 ton 280 kilo) midye bulundu. Yapılan incelemede, sevk ve nakil için zorunlu olan menşei ve irsaliye belgelerinin olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen midyeler, işlem için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sürücüsüne, Taşıma Kanunu ve menşei belgesi eksikliğinden dolayı toplam 56.666 TL idari para cezası uygulandı.

Küçükbaş sevkiyatı:

Aynı gün saat 23.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca Gişeleri'nde durdurulan bir kamyon kasasında gerçekleştirilen kontrolde ise pasaportsuz ve veteriner sağlık raporu olmadan sevk edilen 156 küçükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanlardan 110 adedinin küpeli, 46 adedinin ise küpesiz olduğu kaydedildi.

Araç ve hayvanlar, gerekli işlemler için Sapanca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uygulanan para cezaları ve sonuç:

Küçükbaşların il dışı kaçak sevki nedeniyle, hayvan sahibine 147.200 TL, araç sahibine ise 26.000 TL para cezası kesildi. Midye için uygulanan 56.666 TL ile birlikte toplam idari para cezası 229.866 TL oldu.

Jandarma ekiplerinin otoyol gişelerindeki denetimleri sonucunda, menşei belgesi ve veteriner kontrolleri bulunmayan ürün ve hayvan sevkiyatlarının tespitiyle ilgili işlemler devam ediyor.

SAKARYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KUZEY MARMARA VE ANADOLU OTOYOLU GİŞELERİNDE İCRA EDİLEN YOL KONTROL DENETİMLERİNDE, 2 TON 280 KİLO KAÇAK MİDYE İLE VETERİNER SAĞLIK RAPORU BULUNMAYAN 156 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ.