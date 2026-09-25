Sakarya merkezinde ray dönüşümü hız kazandı: söküm yüzde 70'e ulaştı

Proje ve inceleme

Sakarya'nın şehir merkezini ikiye bölen tren geçitlerini kaldıracak Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor Projesinde sahada kazı çalışmalarına geçildi. Başkan Yusuf Alemdar, Ofis Sanat Merkezi (OSM) arkasındaki saha çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmada son durum:

Proje kapsamında 1,6 kilometrelik Mithatpaşa ile Adapazarı Gar Meydanı arasındaki hattın yerin altına alınması hedefleniyor. Alemdar, demiryolu elektrik hattının katener sisteminin devre dışı bırakıldığını ve direklerin söküldüğünü belirtirken, ray söküm çalışmalarının yüzde 70 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, 1'inci ve 2'nci Geçit arasında başlayan kazı çalışmalarının ardından bölgede diyafram duvar ve zemin beton imalatlarının yapılacağını söyledi.

Devam eden aşamalar:

Başkan Alemdar, sahada devam eden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alırken, projenin kısa süre içinde resmi temel atma törenine hazırlandığını belirtti. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde kazı ve altyapı işleri tamamlandıktan sonra üst yapı düzenlemelerine geçilecek.

Proje tamamlandığında hattın üstü tamamen sosyal yaşama açılacak; yeşil alan, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları inşa edilerek kent merkezine yeni bir koridor kazandırılacak.

Projenin kente etkileri:

Tamamlandığında tek hattan ilerleyen raylı ulaşımın iki hatta çıkarılacağı ve ulaşımın yerin altından sağlanacağı projeyle, hemzemin geçit ihtiyacı tamamen ortadan kalkacak. Yatırım, şehir merkezinde iki yakayı birleştirirken vatandaşlara nefes alacak bir yeşil koridor sunmayı amaçlıyor.

Başkan Alemdar, projenin kente sağlayacağı dönüşümü vurgulayarak, "Tren hattını yerin altına alıp hattın üst kısmına da yeşil alan, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları inşa ederek şehir merkezine yeşil bir koridor kazandıracağız. Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

SAKARYA'DA ŞEHRİN MERKEZİNİ BÖLEN TREN GEÇİTLERİNİ ORTADAN KALDIRARAK BÖLGEYE NEFES ALDIRACAK ‘RAY DÖNÜŞÜMÜ VE YEŞİL KORİDOR PROJESİ’NDE KAZI AŞAMASINA GEÇİLDİ.