Operasyon ve gözaltılar:

Sakarya merkezli yürütülen soruşturmada, emniyet birimleri geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 24 Kasım tarihinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda toplam 96 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 81’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın kapsamı ve tespitler:

Soruşturmayı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordine etti; çalışmayı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü. Soruşturma kapsamında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları çerçevesinde projeli takip yapıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucu, "Yaramazlar" adlı örgütün yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları topladığı, üçüncü şahıslara kendi hesaplarını para karşılığı kullandırdığı belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında tespit edilen işlem hacmi toplam 6 milyar 105 milyon 438 bin TL olarak kayda geçti.

Eş zamanlı baskınlar ve ele geçirilen deliller:

Operasyon Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Kayseri, Tokat, Batman, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay’da eş zamanlı düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi; bu materyallerin yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı değerlendiriliyor. Emniyet ve adli mercilerde yürütülen soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

SAKARYA MERKEZLİ 14 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA YAKALANAN 96 ŞÜPHELİDEN 81’İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.