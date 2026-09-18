Sakarya merkezli şebekeye dev operasyon: hesaplarda 562 milyon lira işlendi

Sakarya merkezli yasa dışı bahis ağı çökertildi

Sakarya merkezli yürütülen soruşturmada, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık eden ve hesap sağlayarak kara para aklamaya zemin hazırladığı değerlendirilen bir şebeke deşifre edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayı, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturma, 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında projeli olarak yürütüldü. Elde edilen tespitler doğrultusunda Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda banka kartları, GSM hatları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma bulguları ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mali incelemelerde ise şebekenin kullandığı hesap hareketlerinde yaklaşık 562 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma, hesapları temin eden ve hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran organizasyon yapısının çözülmesine odaklandı. Yetkililer, ele geçirilen doküman ve dijital verilerin incelenmesine devam edildiğini bildiriyor; operasyonun şebekenin mali kaynakları ve işleyişine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sağladığı vurgulanıyor.

SAKARYA MERKEZLİ 3 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 31 ŞÜPHELİDEN 26’SI TUTUKLANDI.