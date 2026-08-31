Sakarya spor kulübü üç branşta podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden üç branşta madalya sevinci

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ağustos sonu düzenlenen organizasyonlarda dağ bisikleti, güreş ve atletizm branşlarında önemli dereceler elde etti. Kulüp, genç kategorilerden veteran yarışlarına kadar farklı yaş gruplarında podyuma çıkmayı başardı.

Dağ bisikletinde kısa parkurda podyumlar:

26-28 Ağustos tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 6. Etap Dağ Bisikleti Yarışı ve Kahramanmaraş Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları'nda Sakarya sporcuları başarı gösterdi. U17 erkekler XCC (Short Track) kategorisinde Ömer Baha Şahin ikinci oldu. U15 erkekler XCC kategorisinde ise Yusuf Akın ikinci, Ömer Asaf Sağlam üçüncü olarak kulübe üç ayrı madalya kazandırdı.

Güreşte iki ayrı organizasyonda üçüncülükler:

Güreşçiler de yaz dönemi organizasyonlarında podyuma çıkmayı sürdürdü. 26 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenlenen 672. Geleneksel Çanakkale Çardak Gelişim Ligi Yağlı Güreşleri'nde Barış Bayav, başaltı kategorisinde üçüncülük elde etti. Ardından 29 Ağustos'ta yapılan 5. Geleneksel İstanbul Maltepe Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde Muhammed Enes Kösemusul küçükorta büyük boy kategorisinde üçüncü oldu.

Atletizmde yaş kategorisinde birinci ve bir üçüncülük:

29 Ağustos'ta Kocaeli'de gerçekleştirilen ultra maraton organizasyonunda atletizm sporcuları da başarı gösterdi. Cengiz Han, 40-44 yaş kategorisinde birinci olurken, 15 kilometre koşusunda yarışan Kamil Utku Özdemir yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçlarla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, altyapıdan elit seviyeye uzanan bir yelpazede farklı branşlarda varlık gösterdi. Kulüp yetkilileri ve antrenörler, elde edilen dereceleri sporcuların düzenli çalışmasına ve katıldıkları sık yarış takvimine bağladı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, DAĞ BİSİKLETİ, GÜREŞ VE ATLETİZM BRANŞLARINDA KATILDIKLARI ORGANİZASYONLARDA ÇEŞİTLİ DERECELER ELDE ETTİ.