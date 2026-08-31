Dolar 48,2494 +0,04%
Euro 56,0884 +0,39%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.956,59 -1,00%
EUR/USD 1,1620 +0,28%
Brent Petrol 88,16 +2,37%
--°

Sakarya spor kulübü üç branşta podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları dağ bisikleti, güreş ve atletizmde kürsüye çıktı; U17, U15, yağlı güreş ve ultra maratonda dereceler elde edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sakarya spor kulübü üç branşta podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden üç branşta madalya sevinci

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ağustos sonu düzenlenen organizasyonlarda dağ bisikleti, güreş ve atletizm branşlarında önemli dereceler elde etti. Kulüp, genç kategorilerden veteran yarışlarına kadar farklı yaş gruplarında podyuma çıkmayı başardı.

Dağ bisikletinde kısa parkurda podyumlar:

26-28 Ağustos tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 6. Etap Dağ Bisikleti Yarışı ve Kahramanmaraş Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları'nda Sakarya sporcuları başarı gösterdi. U17 erkekler XCC (Short Track) kategorisinde Ömer Baha Şahin ikinci oldu. U15 erkekler XCC kategorisinde ise Yusuf Akın ikinci, Ömer Asaf Sağlam üçüncü olarak kulübe üç ayrı madalya kazandırdı.

Güreşte iki ayrı organizasyonda üçüncülükler:

Güreşçiler de yaz dönemi organizasyonlarında podyuma çıkmayı sürdürdü. 26 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenlenen 672. Geleneksel Çanakkale Çardak Gelişim Ligi Yağlı Güreşleri'nde Barış Bayav, başaltı kategorisinde üçüncülük elde etti. Ardından 29 Ağustos'ta yapılan 5. Geleneksel İstanbul Maltepe Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde Muhammed Enes Kösemusul küçükorta büyük boy kategorisinde üçüncü oldu.

Atletizmde yaş kategorisinde birinci ve bir üçüncülük:

29 Ağustos'ta Kocaeli'de gerçekleştirilen ultra maraton organizasyonunda atletizm sporcuları da başarı gösterdi. Cengiz Han, 40-44 yaş kategorisinde birinci olurken, 15 kilometre koşusunda yarışan Kamil Utku Özdemir yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçlarla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, altyapıdan elit seviyeye uzanan bir yelpazede farklı branşlarda varlık gösterdi. Kulüp yetkilileri ve antrenörler, elde edilen dereceleri sporcuların düzenli çalışmasına ve katıldıkları sık yarış takvimine bağladı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, DAĞ BİSİKLETİ, GÜREŞ VE ATLETİZM...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, DAĞ BİSİKLETİ, GÜREŞ VE ATLETİZM BRANŞLARINDA KATILDIKLARI ORGANİZASYONLARDA ÇEŞİTLİ DERECELER ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı
images

Kenan Yıldız ameliyatı başarıyla tamamlandı, rehabilitasyon yarın başlıyor
images

Futbol sahasında iki ay: 120 çocuk Kastamonu yaz okulunu tamamladı
images

Kırklareli'ni gururlandıran judocu Çankırı'da bronz madalya kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultandağı'nda önceden belirlenen adrese baskın: bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı

Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı