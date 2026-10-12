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Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümü: yapay zeka kayıtları ve soruşturmada yeni bulgular

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın başından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, zanlının yapay zekada ceza sorguları yaptığı tespit edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümü: yapay zeka kayıtları ve soruşturmada yeni bulgular

Olayın ayrıntıları:

24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Murat İmrağ, ablası N. İmrağ'ın doğum gününü kutlamak için gittiği arkadaşlarının evinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan tespitlere göre, evde bulunan ruhsatlı tabancayla yaklaşık 60-70 santimetre mesafeden başından vurulan Murat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki Y.D.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde olayın intihar olduğu yönünde beyan verdiği; sonrasında ise ifadesini değiştirerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ancak bunun bir kaza olduğunu söylediği belirtildi.

Soruşturmada dijital izler:

Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve kriminal ekipleri, zanlının dijital materyallerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan teknik ve adli incelemelerde, Y.D.S.'nin olaydan birkaç gün önce bir yapay zeka uygulamasında 'Birini öldürsem ne kadar ceza alırım' ve 'Müebbet hapis ne kadar' gibi aramalar yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin telefonunda olaydan yaklaşık 6 saat sonra bazı fotoğrafların silindiği ve silahla ilgili görüntülerin yer aldığına dair bulgular raporlara yansıdı.

Adli raporlar ile olay yerindeki bulguların bir arada değerlendirilmesi sonucu soruşturma, kazadan ziyade planlı bir eylem şüphesi üzerine yoğunlaştırıldı. Savcılık iddianame hazırlık sürecinde son raporu bekliyor.

Ailenin iddia ve tepkileri:

Vefat eden çocuğun annesi Yeliz İmrağ, olayın ilk gününden itibaren intihar haberlerine inanmadığını, oğlunun böyle bir yapıda olmadığını belirtti. Anne, soruşturma bulgularına atıfta bulunarak, zanlıların durumu kazaya çevirme çabası içinde olduğunu ve tabancanın intihar eden birinin yanında olmayacak şekilde saklandığını söyledi. Anne ayrıca zanlının yapay zekada 'insan nasıl öldürürüm', 'pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım' ve 'annemi döven birini öldürürsem ne kadar ceza alırım' gibi aramalar yaptığını ifade etti.

Anne İmrağ, ellerinde oğlunun bir yıldır silahlarla fotoğraflarına dair resmi raporlar bulunduğunu, ayrıca aileye yönelik 'bir grup çeteler tarafından' ölüm tehditleri içeren mesajlar ulaştığını belirterek korunma talebinde bulunduğunu söyledi. 'Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım, asla susmayacağım' şeklinde konuştu.

Olayın ardından raporları değerlendiren baba Özkan İmrağ ise, zanlının yaptığı araştırmaların suç eğilimini ortaya koyduğunu, eylemin daha büyük bir planın parçası olabileceği şüphesinin bulunduğunu ifade etti. Baba, silahın uzun süredir elde taşındığına dair bulguların da ihmalkarlık iddialarını güçlendirdiğini söyledi.

Dosyada belirtilen dijital arama kayıtları, silah fotoğrafları ve silinmiş içeriklerin forense gönderilmesiyle soruşturma genişletildi. Savcılık sürecinde iddianamenin hazırlanması ve adli raporların tamamlanmasının ardından yargılama aşamasına geçilecek; aile ise en ağır cezayı talep ediyor.

SAKARYA&#039;DA ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE TABANCAYLA BAŞINDAN...

SAKARYA'DA ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE TABANCAYLA BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN 14 YAŞINDAKİ MURAT İMRAĞ'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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