Sakarya'da altı ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" kapsamındaki çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karasu, Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçe emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla kent merkezinde ve ilçelerde yoğun denetim gerçekleştirildi. Toplam 12 ayrı operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı; adli işlemler sonucunda 10 kişi tutuklandı.

Operasyon ayrıntıları:

Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen baskınlarda yakalanan isimler şöyle: E.Ç. (47), M.Ş. (41), G.M. (45), E.Ö. (31), G.B. (53), D.A. (48), H.T. (53), R.Y. (49), S.A. (24), E.Ç. (47), A.D. (22), Ö.G. (35), A.S. (42) ve M.Ö. (28). Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 912,16 gram esrar, 668,20 gram skunk, 49,15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), toplam 21,3 gram metamfetamin, 1,05 gram kokain ve bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 1,47 gram a-m 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi yer aldı.

Ayrıca operasyonlarda 9 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek madde, 2 adet sentetik ecza, 26 adet kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 90 fişek ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyolar ele geçirildi.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Yakalanan şüphelilerin GBT sorgularında A.S.’nin (42) TCK 188 uyarınca 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. H.T.’nin (53) ise TCK 191 kapsamında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, ormanda ateşle ilgili 37 bin TL adli para cezası ve ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan arandığı belirlendi. R.Y. (49), A.D. (22), Ö.G. (35) ve S.A. (24) hakkında da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu kaydedildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö. (28) ile D.A. (48) ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.Ş. (41) ve G.B. (53) adli kontrolle serbest kaldı. Diğer şüphelilerden R.Y., E.Ç., G.M., E.Ö., A.S., A.D., Ö.G., H.T., S.A. ve E.Ç. olmak üzere 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretine ve sokak güvenliğine etkisi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirilmeye devam edecek.

SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE 6 İLÇEDE DÜZENLENEN 12 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 14 ŞÜPHELİDEN 10’U TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.