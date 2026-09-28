Sakarya'da ani sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Ferizli'de araç gömüldü, Erenler'de evler su aldı

Sağanak kent genelinde etkili oldu:

Sakarya'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü eşliğinde devam eden sağanak sonucunda kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı noktalarda ulaşım aksadı ve yollar trafiğe kapatıldı.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde ana yol yağış sonrası suyla kaplandı; bölgede kaydedilen görüntülerde bir otomobil adeta suya gömülmüş halde bulundu. Bu noktada trafik güvenliği için yol kapatıldı ve alanda ekipler değerlendirme yaptı.

Yavuz Selim Caddesi ve Erenler'de evlerin durumu:

Erenler ilçesindeki Yavuz Selim Caddesi de sağanak sonrası adeta göle döndü. Caddeye bağlanan bazı sokaklarda biriken suların evlerin içine girdiği, çok sayıda vatandaşın evlerini korumak için kovalar ve farklı ekipmanlarla suyu tahliye etmeye çalıştığı bildirildi. Bölgeden gelen bilgilere göre birden fazla evde su baskını sonucu maddi hasar oluştu.

AKOM acil koduyla toplandı, sahada koordinasyon sağlanıyor:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağışın yoğunlaşması üzerine Acil koduyla toplantı düzenledi. Yapılan açıklamada yağışın son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta olduğu ve metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü vurgulandı. Toplantıda, yağıştan etkilenen ilçelerdeki son durum ve sahadaki müdahalelerin koordinasyonu ele alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan toplantıda, SASKİ, Yol Bakım ve Ulaşım başta olmak üzere tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti. Bayhan, ekiplerin sayısını 225 araç ve 560 personel olarak açıkladı ve çalışmaların ulaşım aksaklıklarının önlenmesi, su baskınları ile taşkınlara müdahale ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla koordineli sürdürüldüğünü ifade etti. Bayhan ayrıca ekiplerin gece boyunca nöbette kalacağını söyledi.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları ve vatandaşlara çağrı:

Fen İşleri, Yol Bakım, İtfaiye, Zabıta, Ulaşım ve SASKİ ekiplerinin çalışmaları AKOM üzerinden anlık takip ediliyor. Gelen ihbarlar değerlendiriliyor ve müdahale gerektiren noktalar önceliklendiriliyor. Büyükşehir yetkilileri, saha ekiplerinin koordineli biçimde çalıştığını ve vatandaşların güvenliği için tüm birimlerin aktif olduğunu bildirdi.

Vatandaşların yağışın şiddetli olduğu saatlerde dikkatli olmaları, taşkın riski bulunan noktalardan uzak durmaları ve gerekli durumlarda ilgili birimlere ihbarda bulunmaları istendi. Yetkililer, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve hasarın azaltılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

SAKARYA’DA ETKİSİNİ ARTIRAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. FERİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE SU BASAN YOL ADETA GÖLE DÖNERKEN, BİR OTOMOBİL TAMAMEN SUYA GÖMÜLDÜ. ERENLER İLÇESİNDE İSE TAŞKIN SULARI BAZI EVLERİN İÇERİSİNE GİREREK MADDİ HASARA SEBEP OLDU.