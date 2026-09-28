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Sakarya'da aniden bastıran sağanak yolları suyla kapladı

Meteoroloji tahminlerinin ardından Sakarya'da etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; sürücüler temkinli ilerliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'da aniden bastıran sağanak yolları suyla kapladı

Sakarya'da sağanak etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerinin ardından aniden bastıran gök gürültülü sağanak, Sakarya'da cadde ve sokaklarda hızlı su birikintileri oluşmasına neden oldu. Kısa sürede meydana gelen yağış, bazı yolların gölete dönmesine yol açtı.

Sürücülerin ve yayaların durumu:

Yoğun su birikintilerinin görüldüğü noktalarda araçlar temkinli şekilde ilerledi; sürücüler hızlarını düşürüp uzak mesafeden manevra yapmaya çalıştı. Yayalar da su birikintilerinin bulunduğu alanlarda güçlük yaşadı ve geçişlerde daha dikkatli davrandı.

Meteoroloji değerlendirmesi ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün son tahminlerine göre bölgedeki yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve mümkünse trafiğin yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları öneriliyor.

Yağışın miktarına bağlı olarak bazı cadde ve sokaklarda ulaşımda aksama yaşanabileceği, düşük görüş ve su birikintileri nedeniyle özellikle hafif ticari araçlar ve iki tekerlekli taşıtların zor anlar yaşayabileceği belirtildi.

Yetkililer ve meteoroloji uyarıları doğrultusunda sürücülerin farlarını yakarak, takip mesafesini koruyarak ve ani frenlerden kaçınarak hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

SAKARYA’DA ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE SEBEP OLDU....

SAKARYA’DA ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE SEBEP OLDU. ARAÇLAR YOLLARDA TEMKİNLİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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