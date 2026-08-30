Sakarya’da birlik ve coşkuyla zaferin 104. yılı kutlandı

Törenler valilik kampüsünde başladı:

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı, Sakarya’da düzenlenen törenlerle anıldı. Gün boyu sürecek etkinlikler, Valilik kampüsünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Valilik makamında kabul törenleri gerçekleştirildikten sonra kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önündeki resmi programa taşındı.

Protokol ve katılım:

Törene; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mesut Alper Harputlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gaziler, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla korteje ve programlara eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı paylaşıldı.

Kortej ve halkın ilgisi:

Protokol konuşmaları ve okunan şiirin ardından kurum ve kuruluşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçti ve protokolü selamladı. Programın sonunda düzenlenen kortejde yer alan araçlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kirpi isimli arazi aracı etrafında çocuklar fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kortej ve selamlamaların ardından resmi program sona erdi.

Etkinliklerdeki atmosfer, katılımcıların bayraklarla oluşturduğu birlik duygusu ve gazilere verilen saygı ile öne çıktı; törenler planlandığı şekilde tamamlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ SAKARYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLERLE KUTLANDI.