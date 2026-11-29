Sakarya'da engelli adaylara iş kapısı açacak kariyer günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, engelli bireyler ile işverenleri aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor. Organizasyonu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütürken, etkinlik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Program, 3 Aralık Perşembe saat 11.00'de Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Konferans Salonu'nda yapılacak ve katılımcılara doğrudan iletişim ve iş imkânı sunacak.

programın içeriği:

Etkinlikte engelli bireyler firma temsilcileriyle birebir görüşme yaparak açık pozisyonlar hakkında bilgi alabilecek ve mesleki becerilerini doğrudan aktarabilecek. Ayrıca program kapsamında engelsiz sahne gösterileri yer alacak; kariyer söyleşisi bölümünde ise milli yüzücü, ressam ve tasarımcı Yusuf Akgün deneyimlerini paylaşacak.

hedef ve beklenen etkiler:

Programın asıl hedefi, engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını artırmak ve işverenlerle kurulan doğrudan temas sayesinde istihdam fırsatlarını çoğaltmak. İşverenlerin doğrudan görüşme imkânı, uyum planları ve uygun pozisyonların hızlı değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Etkinlik, çalışma hayatında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve görünürlüğün artırılması açısından da önem taşıyor.

Katılımcılar için sağlanacak bu tür yüz yüze iletişim ortamlarının, dolaylı kanallara göre daha hızlı sonuç üretmesi ve işverenler ile adaylar arasında köprü kurulması hedefleniyor.

SAKARYA'DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA ENGELLİ BİREYLER İLE İŞVERENLERİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞACAK.