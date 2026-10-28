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Sakarya'da 'Hacı Kemal' dana sucuğunda domuz eti tespit edildi

Bakanlık analizleri, Serdivan'da üretilen 'Hacı Kemal' dana sucuğunda domuz eti tespit etti; işletme hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sakarya'da 'Hacı Kemal' dana sucuğunda domuz eti tespit edildi

Sakarya'da laboratuvar analizleri domuz eti varlığını ortaya koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesini güncelledi. Liste kapsamında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir et firmasının dana sucuğunda domuz eti tespit edildiği açıklandı.

Denetim ve analiz süreci:

Bakanlık ekiplerince yürütülen saha denetimleri ve laboratuvar analizleri sonucunda, Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Hacı Kemal' marka dana sucuk ürününde domuz eti olduğu belirlenmiştir.

Firma ve yasal süreç:

Bakanlığın yayımladığı listeyle tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ve ürünlerinde tağşiş yaptığı belirlenen firmalar teşhir edildi. Söz konusu işletme hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

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Sakarya'da bir firmada dana sucuğunda domuz eti tespit edildi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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