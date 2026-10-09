Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

Sakarya'da hawala ağına operasyon: DEAŞ bağlantılı üç kişi gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye ve 1 Irak uyruklu şüpheli, DEAŞ adına hawala ile para transferi yapmakla suçlanıyor; biri tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da hawala ağına operasyon: DEAŞ bağlantılı üç kişi gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt mensupları arasında kayıt dışı para transferi (hawala) gerçekleştirdikleri yönünde ifadeler ve tespitler bulunan şüphelileri izlemeye aldı. Haklarında yapılan incelemelerde HTS kayıtları ile MASAK raporlarında iletişim ve para transferi izlerine rastlandı.

Soruşturma ve tespitler:

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali tespitlerde, örgüt bağlantılarına işaret eden transfer hareketleri ile iletişim kayıtları belirlendi. İncelemeler sonunda 2 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddialar, örgüt içi finansman akışının çözülmesine yönelik önemli bulgular içeriyordu.

Gözaltı, arama ve adliye süreci:

Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi ve operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hawala dekontları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; bunlardan 1’i terörizmin finansmanı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi (GÖKSEM)e teslim edildi.

YAPILAN OPERASYONLAR

YAPILAN OPERASYONLAR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı
images

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı
images

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı
images

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yüks...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı