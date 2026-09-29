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Sakarya'da iki ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda biri tutuklandı

Sakarya'da Adapazarı ve Karasu'da düzenlenen iki operasyonda 2 şüpheli yakalandı; adres aramalarında çok miktarda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi, biri tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:30

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sakarya'da iki ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda biri tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı ve Karasu ilçelerinde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda G.B. (53) ve M.Z. (29) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 147,23 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tüfek ve 43 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Arama ve el koyma işlemleri ekipler tarafından adreslerde titizlikle yürütüldü.

yasal süreç ve işlemler:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan kişilerden G.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Z. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, sokak güvenliğini artırmaya yönelik operasyonların süreceğini ve benzer çalışmalarla uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çabaların devam edeceğini vurguladı.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI VE KARASU İLÇELERİNDE DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI VE KARASU İLÇELERİNDE DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANIRKEN, DİĞERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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