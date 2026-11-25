kar yağışı ve gelişimi:

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağışlar, sıcaklıklardaki düşüşle birlikte yüksek kesimlerde kara dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından bölge, kuvvetli yağışın etkisinden çıkıp soğuk havaya büründü.

yaylada beyaz örtü ve sabah manzaraları:

Gece süren kar yağışıyla birlikte bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde karla kaplanan yaylada oluşan manzaralar, hem yöre sakinleri hem de ziyaretçiler için fotoğraflık görüntüler yarattı.

Yüksek kesimlerdeki kar örtüsü, bölgenin kış mevsimine girişini işaret ederken, Hendek çevresinde yerel ölçekte değişen hava koşulları devam ediyor. Yetkililerin uyarıları ve gün içindeki hava takibi, yerel yaşamda oluşabilecek aksaklıklara karşı önem taşıyor.

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü