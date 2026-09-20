Sakarya'da milli hızlı tren üretimi seri aşamaya geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren projesinde gelinen aşamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, ilk setin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini ve ikinci setin üretimine başlandığını duyurdu.

üretim hedefleri:

Uraloğlu, "İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık." ifadeleriyle seri üretime geçildiğini belirtti. Bakan, 2027 yılında 7 set, 2028 yılında da 7 set olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yeni fabrikanın devreye alınmasıyla üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında yürütüleceğini vurguladı.

teknik özellikler ve fabrika çalışmaları:

Tren setleri 8 araçtan oluşacak ve 577 yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Projenin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildi.

Seri üretimin gerçekleştirileceği tesis, Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren ve 18 bin metrekare alanda inşa edilen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası. Bakan Uraloğlu, fabrikanın yapım çalışmalarının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirterek, tesis tamamlandığında Milli Hızlı Tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında gerçekleştirileceğini ve fabrikanın ayda bir hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Uraloğlu ayrıca, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu: "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık"