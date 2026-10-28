Sakarya'da otoyol gişelerinde tütün kaçakçılığı durduruldu: 3 milyon 72 bin filtre ele geçirildi

operasyon özeti:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde şüphe üzerine durdurduğu aracı detaylı aramaya aldı ve kaçak malzeme tespit etti.

bulgular ve ele geçirilen malzeme:

Araçta yapılan aramada, sigara yapımında kullanılan 3 milyon 72 bin adet boş filtre bulundu. Ele geçirilen filtreler, ambardaki miktar ve türüne göre muhafaza altına alındı ve kaçakçılık faaliyetine ilişkin delil olarak kayda geçirildi.

soruşturma ve yürütülen işlemler:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen işlemde, araçta bulunan ve sevk eden kişinin kimliği tespit edildi. Sürücü S.E. (38) gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı; kaçak malzemelere el konuldu.

SAKARYA'DA KAÇAKÇILARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, KUZEY MARMARA OTOYOLU ADAPAZARI GİŞELERİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA SİGARA YAPIMINDA KULLANILAN 3 MİLYON 72 BİN ADET BOŞ FİLTRE ELE GEÇİRİLDİ.