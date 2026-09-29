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Sakarya'da sağanak sonrası sokaklar suyla doldu, sürücüler güçlük çekti

Sakarya'yı vuran yoğun sağanak, kent içindeki yolları kısa sürede göle çevirdi; araçlar yolda kaldı, trafik aksadı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'da sağanak sonrası sokaklar suyla doldu, sürücüler güçlük çekti

Sakarya'da sağanağın etkileri:

İlde aniden bastıran yoğun yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Kısa sürede biriken yağmur suları, bazı güzergahları işlevsiz hale getirerek yolları göle döndürdü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

sürücüler ve trafik:

Yağışla birlikte sürücüler özellikle alçak kesimlerde derin suyla karşılaştı; bazı araçlar hareket edemedi, görüş mesafesi düştü ve trafik yavaşladı. Bu tür koşullarda araçların yolda kalması, motor arızaları ve hidroplaning riski öne çıkıyor; sürücülerin ekstra dikkat göstermesi gerekiyor.

günlük yaşam ve güvenlik önerileri:

Sokaklardaki su birikintileri yaya ulaşımını da zorlaştırdı, alt geçit ve düşük kotlu alanlarda geçiş güçleşti. Güvenlik için derin suya girilmemesi, mümkünse alternatif ve yüksek güzergahların tercih edilmesi; araç kullanılıyorsa düşük hızda, ani manevralardan kaçınılarak ilerlenmesi önem taşıyor.

Sakarya&#039;yı sağanak yağış vurdu: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sakarya'yı sağanak yağış vurdu: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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