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Sakarya'da son görev: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

Emekli baş polis Şevki Akdemir (67), Bursa'daki tedavisi sonrasında memleketi Sakarya Erenler'de düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sakarya'da son görev: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

cenaze töreni memleketinde gerçekleştirildi

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli baş polis Şevki Akdemir (67), hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesine getirildi. Akdemir için Tuapsalar Camisi'nde resmi tören düzenlendi.

tören detayları:

Öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şevki Akdemir, mahalle mezarlığına defnedildi. Tören, resmi protokol ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

aile ve geride kalanlar:

Evli ve iki çocuk babası olan Akdemir, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Ailesi ve yakınları cenaze töreninde hazır bulundu ve taziyeler kabul edildi.

EMEKLİ BAŞ POLİS ŞEVKİ AKDEMİR İÇİN TUAPSALAR CAMİSİ&#039;NDE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ.

EMEKLİ BAŞ POLİS ŞEVKİ AKDEMİR İÇİN TUAPSALAR CAMİSİ'NDE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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