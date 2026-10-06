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Sakarya'da tefecilik zinciri: senet, çek ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Hendek ve Sapanca'da düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı; senet, çek ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da tefecilik zinciri: senet, çek ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Sakarya'da tefecilik operasyonu:

Sakarya'nın Hendek ve Sapanca ilçelerinde, tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda S.K. ve A.B. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi:

Soruşturma, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hendek ve Sapanca'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı ve aramalar gerçekleştirildi.

Ele geçirilen deliller ve başlatılan işlemler:

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1.250.000 TL tutarında senet, 425.000 TL tutarında çek ile ilave 500.000 TL tutarında senet ele geçirildi. Ayrıca, tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu da bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

SAKARYA’NIN 2 İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE TEFECİLİK SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2...

SAKARYA’NIN 2 İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE TEFECİLİK SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SENET, ÇEK VE RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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