Sakarya'da tünelden geçen patpat kontrolden çıktı: iki kişi hafif yaralandı

Kaza anı ve yer:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde bulunan Büyükyanık Tüneli'nde seyir halindeki tarım aracı olarak bilinen 'patpat', sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan E.Ç. (23) ile K.E.Ç. (12) kazayı hafif yara ile atlattı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri müdahaleyi tamamladıktan sonra her iki kişinin de durumunun hafif olduğu bildirildi.

Soruşturma ve yerel etkiler:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Tünelde meydana gelmesi nedeniyle trafik akışı bir süre olumsuz etkilenirken, yetkililer bölgeden geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu tür tarım araçlarının dar ve kapalı alanlarda seyri sırasında kontrol kaybı riski artabiliyor; uzmanlar, özellikle tünel ve benzeri noktalarda hız ve yük dengesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

KAYNARCA İLÇESİNDE TÜNELDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN PATPAT OLARAK BİLİNEN TARIM ARACININ DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.