Sakarya'da turuncu kod yaşamı etkiledi, okullar bir gün daha tatil

Sakarya valiliği kararını açıkladı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısını değerlendiren Sakarya Valiliği, beklenen yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileme ihtimaline karşı önlem almak amacıyla il genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Kapsam ve uygulama:

Açıklamaya göre 16 Ekim 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitim-öğretime ara verilmiştir; bu karar kapsamında üniversiteler hariç okullar yer almaktadır. Kararın, olası su taşkınları, ulaşım aksaklıkları ve genel hayatın etkilenmesi riskine yönelik alındığı belirtildi.

İdari izin kapsamı:

Valilik açıklamasında, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacağı, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve resmi duyuruların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

İL GENELİNDE EĞİTİMDE 16 EKİM CUMA GÜNÜ DE TATİL KARARI ALINDI