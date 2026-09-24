Sakarya'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: üç şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler:

Aramalarda, 104 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 13 gram A-M maddesi, 12 adet 20x20 santimetre boyutlarında peçeteye emdirilmiş bonzai ve 1 gram esrar ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu aseton ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 TL, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 11 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 cep telefonu bulundu.

Adli süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER