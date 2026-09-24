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Sakarya'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: üç şüpheli tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Karasu, Sapanca ve Hendek'te düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirip 3 kişiyi tutukladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sakarya'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: üç şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler:

Aramalarda, 104 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 13 gram A-M maddesi, 12 adet 20x20 santimetre boyutlarında peçeteye emdirilmiş bonzai ve 1 gram esrar ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu aseton ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 TL, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 11 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 cep telefonu bulundu.

Adli süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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