Sakarya'da üç ilçede uyuşturucu ağı çökertildi: dört şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, üç ilçeyi kapsayan uygulamanın planlı ve koordineli bir çalışma sonucu gerçekleştiğini belirtti. Yapılan arama ve incelemelerde ele geçirilen bulgular, soruşturmanın kapsamını genişletebilecek nitelikte bulundu.

Ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 6 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 102 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu yer aldı. Ayrıca ekipler 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 milimetre ve 6 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ile 4 cep telefonu'na el koydu.

Yasal süreç ve sonuç:

Jandarmadaki soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri sürüyor.

SAKARYA’NIN PAMUKOVA, KARASU VE KOCAALİ İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.