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Sakarya'da yoğun sis hayatı etkiledi: görüş yer yer 15 metreye kadar düştü

Sakarya'da sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü; sürücüler far yakıp kontrollü ilerledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'da yoğun sis hayatı etkiledi: görüş yer yer 15 metreye kadar düştü

Sakarya'da sabah sis etkili oldu:

Sakarya'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ölçümlere göre bazı noktarda görüş mesafesi 15 metreye kadar geriledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde 10 derece olarak kaydedildi.

Etkilenen bölgeler ve durum:

Sis özellikle Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde yoğun şekilde görüldü. Merkeze uzak mahallelerde sisin etkisi daha belirgindi, bu alanlarda görüşün zaman zaman kritik seviyelere indiği belirtildi.

Sürücüler ve günlük yaşam:

Sürücüler trafikte farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi. Yetkililer, güneşin açması ve sıcaklığın yükselmesiyle sis tabakasının dağılmaya başladığını bildirdi. Gün içinde görüş mesafesinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.

SAKARYA&#039;DA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ. SÜRÜCÜLER TRAFİKTE TEMKİNLİ...

SAKARYA'DA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ. SÜRÜCÜLER TRAFİKTE TEMKİNLİ ŞEKİLDE İLERLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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