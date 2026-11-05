Sakaryalı kuaför adayları Antalya'da kürsüyü paylaştı

Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri, Antalya’da düzenlenen ulusal saç kesim yarışmasında önemli bir başarı elde etti. Erenler ilçesinden katılan ekip, yarışmanın ilk üç derecesini alarak kürsüyü kapattı.

yarışmada öne çıkan yönleri:

Yunus Emirhan Türk, Efe Murat Sönmez ve Arda Emir Sert isimli öğrenciler, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Erkek Kuaförlüğü alanını temsil etti. My Akademi tarafından Antalya'da organize edilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 100 öğrenci yeteneklerini sergiledi; Sakaryalı gençler mesleki bilgi, emek ve özverilerini tasarımlarına yansıtarak dereceye girdi.

okul yönetiminin tebrik ziyareti:

Elde edilen başarı sonrasında Erenler İlçe Millî Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, okulu ziyaret ederek dereceye giren öğrencileri ve üzerlerinde emeği bulunan öğretmenleri tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.

SAKARYA'NIN ERENLER İLÇESİNDE BULUNAN SAKARYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM) ÖĞRENCİLERİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN ULUSAL SAÇ KESİM YARIŞMASINDA İLK 3 DERECEYİ ELDE EDEREK YARIŞMADA KÜRSÜYÜ KAPATTI