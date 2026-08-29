Sakarya'nın gizli vahşi dünyası fotokapanla görünür oldu

Fotokapanlar doğal yaşamın detaylarını ortaya çıkardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğa araştırmaları yürüten Furkan Eren, Karasu ve Kocaali başta olmak üzere farklı noktalarda yaklaşık 2 yıldır kurduğu fotokapanlarla bölgenin yaban hayatını kayıt altına alıyor. Ormanlık alanlardan sulak bölgelere kadar yapılan gözlemlerde türlerin davranışları ve dağılımları hakkında önemli görüntüler elde edildi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmalarda elde edilen görüntülerde boz ayı, çakal, karaca, kaya sansarı, porsuk, su samuru, tilki, yaban domuzu, yaban kedisi ve yaban tavşanı gibi türler doğal ortamlarında görünür oldu. Eren, cihazları insan müdahalesi olmadan konumlandırarak hassas türleri rahatsız etmeden belgeleyebildiklerini belirtti.

veri niteliği ve koruma açısından önemi:

Fotokapan kayıtlarının sadece fotoğraf ve videodan ibaret olmadığını vurgulayan Eren, bu verilerin türlerin bölgede varlığını kanıtlamanın ötesinde avlanma, beslenme ve çiftleşme gibi gözlemlenmesi güç davranışların belgelenmesine imkân verdiğini söyledi. Böylece tehdit altındaki türlerin koruması için somut bilimsel veri elde ediliyor.

Furkan Eren çalışmanın amacını, "Ancak bu biyoçeşitlilik içerisinde yer alan canlıların nerede yaşadığını tam olarak bilmeden popülasyon çalışmalarının yapılması ve doğa koruma programlarının uygulanması pek de mümkün değil. Aslında fotokapan çalışmamızda temel amaç da tam olarak buydu" sözleriyle özetledi. Hedefledikleri ancak henüz görüntüleyemedikleri türler arasında vaşak, kurt ve kızıl geyik bulunuyor ve bu türler için çalışmalara devam ediyorlar.

DOĞANIN GİZLİ DÜNYASINI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ