Sakarya'nın kuzey ilçelerinde 57 kg'lik sağanak altyapının sınavını geçti

meteoroloji ve yağışın bölgedeki seyri:

Sakarya'da dün gece saatlerinde başlayıp özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olan ani sağanak, bazı noktalarda metrekareye 57 kilogram yağış bıraktı. Kısa sürede yoğunlaşan sistem, şehir genelinde dikkatli takip gerektirdi ve yerel belediye birimleri için teyakkuza neden oldu.

altyapı çalışmaları ve saha müdahaleleri:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ani yağışın olumsuzluklara yol açmaması için gece boyunca sahada görev yaptı. Kurum, yağışlı mevsim öncesinde yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarının altyapının kapasitesini korumada etkili olduğunu bildirdi.

SASKİ'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yağışlı mevsim öncesinde gerçekleştirdiğimiz bakım ve temizlik çalışmaları, kuvvetli yağışlarda altyapımızın kapasitesini korumasına önemli katkı sağladı. Ekiplerimiz, muhtemel olumsuzluklara karşı sahadaki kontrollerini sürdürüyor ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde müdahale ediyor."

sonuç ve kısa değerlendirme:

Altyapı hatlarındaki temizleme ve bakım çalışmaları, biriken yağmur sularının hızlı ve etkin şekilde tahliye edilmesini sağladı. Bu sayede gece boyunca kayda değer altyapı arızası veya su baskını gibi geniş çaplı olumsuzlukların önüne geçildi. Ekiplerin sahadaki denetimleri ve erken müdahale kapasitesi, yoğun yağışın etkisini sınırladı.

Yetkililer, mevsimsel yağışların artabileceğine dikkat çekerek bakım programlarının düzenli olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların olası ani yağışlar konusunda uyanık olmalarının önemini vurguladı.

SAKARYA’NIN ÖZELLİKLE KUZEY İLÇELERİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ANİ SAĞANAKTA METREKAREYE 57 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ.