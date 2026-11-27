Sakarya mutfağına özel menü SAMEK atölyesinde hazırlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (SAMEK) Mutfak Atölyesi'nde, kursiyerlere yönelik uygulamalı eğitim kapsamında şehrin yöresel yemekleri hazırlandı. Etkinliğe Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de katıldı.

Eğitimde hazırlanan lezzetler:

Atölyede kursiyerler; Geyve ayvasıyla yapılan ayva dolması, kabak tatlısı, Çerkes tavuğu, pırasalı Arnavut böreği ve karalahana çorbası gibi Sakarya ve bölge mutfaklarının öne çıkan tariflerini uygulamalı olarak öğrendi. Menü, kentin farklı göçmen ve yöresel mutfak izlerini bir araya getirecek şekilde hazırlandı.

Eğitmen ve kurs programı:

SAMEK Mutfak Atölyesi Eğitmeni Derya Yıldız eğitim içeriğine ilişkin, "Atölyemizde Sakarya mutfağı, dünya mutfağı, çay saati ve gün menüleri üzerine eğitimler veriyorum. Sakarya mutfağı dersimizde Arnavut mutfağından Arnavut böreği, Çerkes mutfağından Çerkes tavuğu, Geyve mutfağından ayva dolması, Karadeniz mutfağından karalahana çorbası ve Sakarya’nın meşhur kabak tatlısını hazırladık. Sakarya, farklı göçmen kültürlerinin zenginleştirdiği bir mutfağa sahip olduğu için böyle bir menü oluşturduk. Kurslarımız yoğun katılımla haftanın beş günü devam ediyor. Katılmak isteyen tüm kadınları kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Kursiyerlerin deneyimi:

Atölye çalışmalarına katılan kursiyerler uygulamalı eğitimin hem teknik hem de kültürel açıdan zengin olduğunu belirtti. Kursiyer Selma Yerli ise, "SAMEK Mutfak Atölyesi’nde birbirinden güzel yemekler hazırladık. Bizlere bu imkânı sunan SAMEK’e ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAKARYA'DA MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ KURSLARI MUTFAK ATÖLYESİ’NDE KURSİYERLERE YÖNELİK DÜZENLENEN UYGULAMALI EĞİTİMDE ŞEHRİN YÖRESEL YEMEKLERİ HAZIRLANDI.