Sakarya'nın Serdivan ilçesinde restoran yangını dronla görüntülendi, soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya Serdivan'da restoran yangını

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve kontrol:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 15 araç ve 27 personel ile yangına müdahale etti. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ve havadan görüntüleme:

Kontrol altına alınan alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesi ayrıca dron ile havadan da görüntülendi; yetkililer soğutma ve güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN RESTORANI SÖNDÜRMEK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU. UZUN UĞRAŞLAR NETİCESİNDE KONTROL ALTINA ALINAN YANGININ SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.