Sakaryaspor altyapısından bir genç yetenek ay-yıldızlı formayla buluşmaya hazırlanıyor

Sakaryaspor altyapısından milli takıma aday çağrı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde yetişen genç futbolcu Ali Aras Mete, Türkiye U16 Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. 2011 doğumlu oyuncunun çağrılması, Sakaryaspor Futbol Akademisi için yeni bir başarı örneği olarak değerlendiriliyor.

genç oyuncunun gelişim yolculuğu:

Ali Aras Mete, futbol eğitimine 2016 yılında Hendekspor altyapısında başladı. Hendek’teki çalışmaların ardından 2024 yılında Sakaryaspora transfer olan Mete, kulübün U16 takımında görev alıyor. Serbest ve disiplinli çabası ile milli takım gözetmenlerinin dikkatini çektiği bildirildi.

milli takım daveti ve programı:

Genç oyuncu, U16 Milli Takımının Almanya ile oynayacağı hazırlık maçları için hazırlanacak aday kadroya dahil edildi. Söz konusu hazırlık programı 14-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Bu gelişme, Sakaryaspor Futbol Akademisi’nin genç yetenek yetiştirme hedefinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor; altyapıdan milli takıma yapılan bu tür çağrılar kulübün çalışmalarının meyve verdiğini gösteriyor ve oyuncunun ilerleyen süreçte takip edileceğini işaret ediyor.

ALİ ARAS METE, U16 MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ.