Dolar 50,1524 +0,06%
Euro 56,1239 -0,09%
Bist 11.250,05 -0,73%
Altın Gram 6.556,65 -1,15%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 98,24 -0,05%
--°

Sakaryaspor altyapısından bir genç yetenek ay-yıldızlı formayla buluşmaya hazırlanıyor

Sakaryaspor altyapısında yetişen 2011 doğumlu Ali Aras Mete, U16 Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı; hazırlık maçları 14-17 Kasım'da Antalya'da.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sakaryaspor altyapısından bir genç yetenek ay-yıldızlı formayla buluşmaya hazırlanıyor

Sakaryaspor altyapısından milli takıma aday çağrı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde yetişen genç futbolcu Ali Aras Mete, Türkiye U16 Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. 2011 doğumlu oyuncunun çağrılması, Sakaryaspor Futbol Akademisi için yeni bir başarı örneği olarak değerlendiriliyor.

genç oyuncunun gelişim yolculuğu:

Ali Aras Mete, futbol eğitimine 2016 yılında Hendekspor altyapısında başladı. Hendek’teki çalışmaların ardından 2024 yılında Sakaryaspora transfer olan Mete, kulübün U16 takımında görev alıyor. Serbest ve disiplinli çabası ile milli takım gözetmenlerinin dikkatini çektiği bildirildi.

milli takım daveti ve programı:

Genç oyuncu, U16 Milli Takımının Almanya ile oynayacağı hazırlık maçları için hazırlanacak aday kadroya dahil edildi. Söz konusu hazırlık programı 14-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Bu gelişme, Sakaryaspor Futbol Akademisi’nin genç yetenek yetiştirme hedefinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor; altyapıdan milli takıma yapılan bu tür çağrılar kulübün çalışmalarının meyve verdiğini gösteriyor ve oyuncunun ilerleyen süreçte takip edileceğini işaret ediyor.

ALİ ARAS METE, U16 MİLLİ TAKIMI&#039;NIN ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

ALİ ARAS METE, U16 MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehzadeler’in para badminton gururu: Aygül Aydoğmuş iki madalya kazandı
images

Samsunspor kötü gidişe son vermek için Konyaspor'u yenmeyi hedefliyor
images

Erciyes için yeni yol haritası: kayak altyapısı ve genç yetenek odaklı adımlar
images

Valilikte Kütahyalı genç sporcularla buluşma: destek ve moral ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi: 81 organizatör yakalandı

ANTGİAD ankara temaslarında demokrasi, gençlik ve ortak aklı öne çıkardı

evinin önündeki otomobile gece saldırısı: zanlı aracının perte çıktığını bildirdi

Kapalıçarşı'da amerikalı turistler seçim sonuçlarını ve beklentilerini değerlendirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi