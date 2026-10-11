Sakaryaspor ile İskenderunspor 2-2 berabere kaldı

Sakaryaspor ve İskenderunspor 2-2 berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Sakaryaspor ile İskenderunspor, Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlanırken maç boyunca hızlı tempolu goller ve erken lead değişimleri ön plana çıktı.

maçın gelişimi:

Saha içinde ilk yarıda skor hareketliliği yaşandı. İlerleyen dakikalarda ev sahibi adına Kerim Frei (dk. 25) ile öne geçen Sakaryaspor, sadece iki dakika sonra konuk ekipten Ömer Gür (dk. 27) ile cevap geldi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda denge bozuldu; maçın sonlarına doğru Berk İsmail Ünsal (dk. 80) Sakaryaspor'a üstünlüğü getirdi ancak kısa süre sonra Hüseyin İçlek (dk. 83) sahneye çıkarak İskenderunspor için skoru eşitledi. Bu gollerle maç 2-2 sona erdi.

kadrolar ve disiplin:

Maçta hakem triosu olarak Sinan Özcan, Sezgin Şahbaz, Kenan Özcan görev yaptı. Sakaryaspor sahaya Göktuğ Beytekin, Muhammet Ömer Çakı (Abdulkerim Canlı dk. 87), Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 69), Berk İsmail Ünsal, Kerim Frei (Hakkı Türker dk. 69), İlhan Depe, Salih Sarıkaya, Hasan Bilal (Mertcan Açıkgöz dk. 57), Evren Korkmaz, Barış Sağır on biriyle çıktı.

Ekinciler İskenderunspor ise Muhammet Eren Kazancı, Hüseyin İçlek, Ulaş Yılmaz, Talha Erdoğan, Sevan Albay, Özgür Baran Aksaka (Mustafa Kapı dk. 38), Erbay Eker, Hüseyin Biler, Necati Genç, Ömer Gür (Berkay Güverçinci dk. 90+3), Efe Geçili (İsmail Yaşar dk. 60) düzeniyle sahadaydı.

Goller kaydedildi: Kerim Frei (dk. 25), Berk İsmail Ünsal (dk. 80) (Sakaryaspor); Ömer Gür (dk. 27), Hüseyin İçlek (dk. 83) (İskenderunspor).

Sarı kart gören oyuncular arasında İskenderunspor'dan Talha Erdoğan, Efe Geçili, Hüseyin İçlek, Ulaş Yılmaz; Sakaryaspor'dan ise Yalçın Kılınç, Kerim Frei, Mustafa Özbaskıcı yer aldı.

Her iki takım da aldığı birer puanla haftayı kapatırken maç, özellikle ikinci yarıdaki hızlı gol dizileriyle izleyenlere çekişmeli bir mücadele sundu.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 6. HAFTASINDA SAKARYASPOR, KENDİ SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.