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Sakin ilk çeyrek: Gaziantep FK ile Fenerbahçe 15 dakikada gol sesi yok

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada ilk 15 dakika golsüz geçti; tempo dengeli.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sakin ilk çeyrek: Gaziantep FK ile Fenerbahçe 15 dakikada gol sesi yok

Maçtan notlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Karşılaşmada ilk 15 dakika golsüz geçti ve skor 0-0.

İlk 15 dakikanın analizi

Maçın başlangıcı temkinli bir oyuna işaret etti; her iki ekip de orta sahada kontrolü paylaşırken riskli açıklar vermemeye özen gösterdi. Pozisyon üretimi sınırlı kaldı, top hakimiyeti dengeliydi ve savunmaların rahatlığı dikkat çekti.

İlerleyen dakikalar için beklenti

Fenerbahçe'nin tempo artırarak oyunu genişletmesi, Gaziantep FK'nın ise hızlı dönüşlerle kontra atak araması muhtemel görünüyor. Oyunun orta bölümünde yapılacak taktiksel hamleler ve olası oyuncu değişiklikleri maçın yönünü belirleyebilir. Maç halen devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA GAZİANTEP FK&#039;YA KONUK OLUYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA GAZİANTEP FK'YA KONUK OLUYOR. KARŞILAŞMADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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