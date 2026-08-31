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Saklar Köyü'nde yaz Kur’an kursu dualarla sona erdi

Kütahya Hisarcık Saklar Köyü'nde düzenlenen yaz Kur’an kursu kapanışında öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla dönemi tamamladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Saklar Köyü'nde yaz Kur’an kursu dualarla sona erdi

Saklar Köyü'nde kapanış töreni:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Saklar Köyündeki Saklar Köyü Camiinde gerçekleşen Yaz Kur’an Kursu Kapanış Programı, öğrencilerin bir dönem boyunca edindiği dini bilgi ve becerilerin sergilendiği bir etkinlikle son buldu. Programa aileler ve cami cemaati yoğun ilgi gösterdi.

Programın içeriği:

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler seslendirildi ve dönem boyunca öğrenilen çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin sahnedeki gayreti ve heyecanı, programa katılanlar tarafından takdirle karşılandı.

Teşekkür ve kapanış:

Programın hazırlanmasında emeği geçen din görevlilerine, öğrencilere, velilere ve cami cemaatine teşekkür edildi. Yetkililer, yaz Kur’an kurslarının öğrencilere hem bilgi hem de değer kazandırmadaki önemine vurgu yaptı. Kapanış, öğrenciler ve katılımcılar için yapılan dualarla sona erdi.

HİSARCIK SAKLAR KÖYÜNDE YAZ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

HİSARCIK SAKLAR KÖYÜNDE YAZ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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