Saklıkent kanyonu yangın tehdidi nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı

Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyarete kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi'nde ziraat arazisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve kısa sürede geniş bir bölgeyi tehdit eder hale geldi. Rüzgarın saatte 50-70 km hızla esmesi, ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.

Müdahale detayları:

Yangına havadan 15 helikopter ve 4 uçak, karadan ise 72 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve yaklaşık 450 personel ile müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kapanış ve güvenlik önlemleri:

Dünyaca ünlü Saklıkent kanyonu'na yakınlığı nedeniyle ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kanyon yetkililerce geçici olarak kapatıldı. Yangın, Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına doğru ilerlerken, hem havadan hem karadan müdahaleler aralıksız sürdürülüyor.

KORUBÜKÜ MAHALLESİNDE ZİRAAT ALANINDA BAŞLAYAN YANGIN, ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRAMASI SONRASI RÜZGARIN DA ETKİSİ İLE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI.