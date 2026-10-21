Saklıkent’in yolları yenileniyor: 8,5 kilometrede sıcak asfalt ve altyapı çalışması

Çalışmanın kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Seydikemer ilçesi Saklıkent bölgesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için toplam 8 bin 500 metrelik güzergahta kapsamlı yol yapım çalışması yürütüyor. Proje, mevcut yolun yenilenmesini, altyapı düzenlemelerini ve sıcak asfalt serimini kapsıyor.

Yapılacak işlemler arasında 7 bin 500 metrelik bölümde plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt uygulaması bulunuyor. Güzergâhın 1000 metrelik bölümünde ise plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt uygulamalarının yanı sıra kaldırım ve yağmur suyu imalatları yapılacak. Ayrıca tüm 8 bin 500 metrelik hatta trimer kazı çalışması yapılarak zemin, sıcak asfalt uygulamasına uygun hale getiriliyor.

Bölgeye sağlayacağı yararlar:

Gerçekleştirilen çalışmaların hedefi, Saklıkent bölgesinde mevcut yol altyapısını güçlendirerek yağışlı havalarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları azaltmak ve sürücüler için daha güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sunmak. Projenin tamamlanmasıyla bölge sakinleri ve Saklıkent'i ziyaret edenler daha güvenli bir güzergahta seyahat edebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Seydikemer'de tarım, hayvancılık ve kırsal turizm açısından önem taşıyan alanlarda da yatırımlarını sürdürüyor. Belediye, Girdev Yaylası ile Erendağ yollarında toplam 102 milyon 550 bin TL tutarında yatırım ile başlattığı çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda Girdev Gölü yolunda 14,5 kilometre, Erendağ yolunda ise 7,2 kilometre plentmiks temel serimi ve birinci ile ikinci kat sathi kaplama uygulamaları yapıldı; toplamda 21,7 kilometrelik yol yenilendi.

Belediye hedefleri ve açıklama:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yatırımların amacının Seydikemer'in ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Aras, çalışmaların yalnızca yol yenileme ile sınırlı kalmayıp bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Yürütülen altyapı ve kaplama işleri, bölgenin turizm potansiyelinin korunması ve kırsal ekonominin desteklenmesi açısından da önem taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla Saklıkent ve çevresindeki ulaşım bağlantıları güçlenecek, hem yerel halkın günlük erişimi kolaylaşacak hem de bölgeye gelen ziyaretçiler için konforlu bir ulaşım sunulacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SEYDİKEMER İLÇESİNİN SAKLIKENT BÖLGESİNDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA TOPLAM 8 BİN 500 METRELİK GÜZERGÂHTA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRİYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA SICAK ASFALT, PLENTMİKS TEMEL SERİMİ, KALDIRIM VE YAĞMUR SUYU İMALATLARI YAPILACAK.