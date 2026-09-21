salah trabzonspor'da gol krallığı yarışının merkezinde

Salah'ın ligdeki hızlı yükselişi:

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mohamed Salah, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 7 golle dikkat çekti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla gösterdiği performans sayesinde gol krallığı yarışının ilk basamaklarına yerleşti ve takımın hücum hattında kısa sürede belirleyici bir isim oldu.

derbide belirleyici rol:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da maçın yıldızı Salah oldu. 34 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yaparak takımının attığı dört gole de doğrudan katkı sağladı; bu performans, onun bordo-mavili formayla ilk Süper Lig derbisinde öne çıkan isim olmasını sağladı.

sıralama ve takım içindeki ağırlığı:

Süper Lig'de şimdilik gol krallığında Mohamed Salah ile Amedspor'dan Gift Orban öne çıkıyor; ikisi de 7'şer golle zirveyi paylaşıyor. Salah bu gollere 481 dakikada ulaşırken maç başına gol ortalaması 1.17 olarak kaydedildi. Onları Vedat Muriqi, Victor Osimhen ve Eldor Shomurodov 6'şar golle takip ediyor; Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic ise 5 golde bulunuyor.

Trabzonspor cephesinde Salah, takımın ligde attığı 13 golün 7'sine imza atarak hücum yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Mısırlı oyuncu, forma giydiği 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşadı ve kulübün ligde kazandığı 10 puanın 9'una doğrudan katkıda bulundu. Takımda Anthony Nwakali Onuachu ve Saviolo ikilisi 2'şer gol kaydederken, Muçi ve Dju birer kez fileleri havalandırdı.

Bu veriler, Salah'ın hem bireysel olarak gol üretimindeki etkinliğini hem de Trabzonspor'un skor üretimindeki merkezî rolünü ortaya koyuyor. Milli araya girilirken bordo-mavililer, Salah liderliğinde moralli bir tabloyla devam ediyor.

MOHAMED SALAH (ARŞİV)