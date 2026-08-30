Salah'ın gelişi Trabzon'un tanıtım ve turizmine hareket getirebilir

Salah transferi şehir gündemini değiştirdi:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna katmasının sadece saha sonuçları açısından değil, kent ve turizm tanıtımı bakımından da önemli etkiler doğuracağını ifade etti. Genç, transferin "bir futbolcunun takıma katılmasından çok daha öte" bir anlam taşıdığını vurguladı ve Salah’ın bordo-mavili ekibe sağlayacağı katkıyı hem sportif hem de tanıtım ayağında değerlendirdi.

Başkanın değerlendirmesinde, transferin şampiyonluk hedefleriyle örtüştüğü belirtilirken aynı zamanda şehrin marka değerine katkı yapacağı kaydedildi. Genç, "Dünya yıldızı bir futbolcunun Trabzonspor’umuza katılması ve katkı vermeye başlaması çok kıymetli. Sportif manada şampiyonluk kadrosunun en önemli mihenk taşlarından biri diyebiliriz" sözleriyle beklentiyi özetledi.

Turizm ve diplomasi boyutu:

Genç, transferin turizme doğrudan katkı sunacağını belirterek, "doğrudan uçuşlar başladı" ifadesini kullandı ve bu gelişmenin Mısır’dan Trabzon’a ziyaretlerin artmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Belediye olarak önümüzdeki dönemde Kahire ve İskenderiye gibi kentlere giderek Trabzon tanıtım programları düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Başkan ayrıca sosyolojik benzerliklere vurgu yaparak iki ülke ve halk arasında köprü görevi görebilecek bir dinamizmden söz etti: "Hem aynı inanca sahip iki devlet, iki halk; sosyolojik olarak da benzer sosyal yapıların olduğu ülkeler, şehirler. Dolayısıyla turizm noktasında çok ciddi katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum." Bu yaklaşım, transferin yalnızca sportif bir hamle değil, aynı zamanda bölgesel tanıtım ve yumuşak güç kullanımı olarak da değerlendirildiğini gösteriyor.

Genç, Salah’ın kulüp ile birlikte bir süre önce Araklıda bir köyde misafir edildiğini hatırlatarak, o yöresel yemeklerin milyonlar tarafından izlendiğini ve benzeri etkinliklerle kentin kültürel ürünlerinin tanıtımının güçlendirileceğini belirtti. Başkan, kulüp yönetimine teşekkür ederek, transferin kısa ve orta vadede Trabzon ekonomisine ve imajına katkı sunacağına inandığını söyledi.

MUHAMMET SALAH TRANSFERİNİN TRABZON TURİZMİNE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR