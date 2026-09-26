Salah'ın taşı ilgi çekti, konulan levha ve bank bir gecede kayboldu

Salah'ın yaylaya getirdiği ilgi:

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Gümüşhane’nin Çorak Köyü sınırlarındaki Kurtdere Yaylası'nda bir taşın üzerinde oturarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması, bölgeye beklenmedik bir ziyaretçi akını başlattı. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte taş, hayranlarının fotoğraf çektirmek için uğradığı bir nokta haline geldi ve yaylaya gelen ziyaretçi sayısında artış gözlendi.

Bu ilginin ardından bir futbolsever bölgeye 'Salah Yaylası' yazılı bir tabela yerleştirirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi de ziyaretçilerin rahat fotoğraf çekebilmesi için taşın yakınına bir bank koydu. Kısa sürede bölge sosyal medyada geniş yer buldu ve yoğun ziyaretler başladı.

Kaldırılma tartışması ve yerel tepkiler:

Ancak bölgeye sonradan yerleştirilen tabela ve bank, bir gecede ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde yaylaya gelen vatandaşlar, daha önce taşın yanında duran tabela ve bankın yerinde olmadığını fark etti. Tabela ve bankın kim tarafından ya da hangi gerekçeyle kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Çorak Köyü Muhtarı Polat Yaşlı konuyla ilgili, Salah’ın bir dünya yıldızı olduğunu, taşın ve yaylanın bilinirliğini artırdığını belirtti. Muhtar Yaşlı, sosyal medyada oluşan tepkilerin kaldırılma gerekçesi olabileceğini ifade ederek, "Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz" dedi.

Yaşlı ayrıca taşın Gümüşhane sınırları içinde olduğunu vurguladı ve sınır tartışmalarına gerek olmadığını belirtti. Muhtar, "Benim düşüncem, Muhammed Salah’ın taşı olduğu yerde kalmalı. Yanına da insanların kolay bulabilmesi için sadece 'Salah Taşı' yazılabilir" diyerek yerel bakışı paylaştı.

Yerel halkın ve ziyaretçilerin görüşleri:

Yaylayı ziyaret edenler arasında olan Trabzonspor taraftarı Seyfettin Erol ise Salah’ın ziyaretinin bölgeye olumlu katkı sağladığını kaydetti. Erol, "Salah, sadece Trabzon’a değil, Gümüşhane’ye, Karadeniz Bölgesi’ne ve Türkiye’ye katkıda bulunuyor" ifadelerini kullanarak turizm açısından yaşanan hareketlenmenin önemine dikkat çekti.

Bölge sakinleri tarafından ise, orijinal tabela ve bank kaldırıldıktan sonra yerine "Salah Taşı" yazılı bir levhanın yerleştirildiği bildirildi. Bazı çevreler kaldırılma işleminin sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söylerken, bunun kesin nedeninin bilinmediği vurgulanıyor.

Olayın ardından resmi bir açıklama gelmemesi, hem yöre halkı hem de ziyaretçiler arasında belirsizlik yaratıyor. Kaldırılmanın nedenine dair iddialar arasında sosyal medya tepkileri, yerel düzenlemeler veya yetkisiz müdahale gibi olasılıklar bulunuyor; ancak şu an için herhangi biri doğrulanmış değil.

Son değerlendirme:

Kurtdere Yaylası örneği, sosyal medyanın kısa sürede yerel mekanları nasıl öne çıkarabildiğini, bunun ardından ise farklı tepkiler ve tartışmaların ortaya çıkabildiğini gösteriyor. Taşın ve yaylanın korunması, ziyaretçi düzeni ve yerel hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiği, olayın öne çıkardığı başlıca çıkarımlar arasında.

Öte yandan kim veya kimler tarafından kaldırıldığı belli olmayan tabela ve bank konusunda yetkili kurumdan yapılan resmi bir bilgilendirme yok. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, taşın bulunduğu yerin turizme katkısı ve iki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerinin korunması gerektiğini vurgulayarak gereksiz tartışmalardan kaçınılmasını temenni ediyor.

Salah'ın oturduğu taşın yanına konulan tabela ve bank bir gecede kayboldu