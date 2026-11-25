saldırının etkileri:

Rus ordusunun Karadeniz kıyısındaki Odessa bölgesine yönelik saldırısında, Vali Oleh Kiper tarafından yapılan açıklamaya göre işletmeler ve araçlar hedef alındı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

kiev'de enkaz ve yangın:

Başkent Kiev'de insansız hava aracı (İHA) enkazının bir 16 katlı apartmana isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, olayda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor; yetkililer ve acil müdahale ekipleri olaylarla ilgili açıklamalar yapmaya devam etti.

BAŞKENT KİEV'DE 16 KATLI APARTMANA İHA ENKAZININ DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ YARALANDI.