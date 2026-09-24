Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa

A milli takımda yeni sayfa hedefi

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Salih Özcan, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un ilk maçı öncesi Kocaeli’de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dünya Kupası’ndan sonra yaşanan hayal kırıklığını kabul eden Özcan, "Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da inşallah yarın atarız" diyerek moral ve beklentilerini özetledi.

Dünya Kupası sonrası değerlendirme:

Özcan, turnuva sonrası yaşanan üzüntünün takım üzerinde etkili olduğunu belirtti: "Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk." Ancak kısa vadede toparlanma ve ileriye yönelik hedeflere odaklandıklarını vurguladı. Salih, takımın niteliğine dair ise "Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bireysel süreç ve Beşiktaş performansı:

Geçtiğimiz sezonlarda daha az süre almasına ilişkin hatırlatmaya yanıt veren Özcan, bunun kendisini çalışmaktan alıkoymadığını ve teknik ekibin desteğini hissettiğini söyledi: "Ben süre almayınca da kendime güveniyor, çalışmaya devam ediyordum. Hocamız da arkamda duruyordu." Beşiktaş'taki başlangıcın olumlu olduğunu, "İlk maçlarda iyi gidiyoruz, inşallah devam eder. Kendimi iyi hissediyorum. Takıma güveniyorum." sözleriyle aktardı.

Amedspor maçındaki son golde yaptığı hatayı da kabul eden oyuncu, sorumluluğu üstlendi: "Amedspor maçında benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son golde hatam var. Böyle şeyler olabiliyor. Önemli maçlar geliyor. Mental olarak iyi bir durumdayım" dedi.

Fransa maçına taktiksel yaklaşım:

Fransa karşısında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Özcan, rakibin ön hattındaki oyuncuların kalitesine vurgu yaptı ve savunma önceliklerini sıraladı: "Öncelikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Hızlarını erkenden yok etmek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım ve ikili mücadelelerde başarılı olmamız lazım." Zidane’ın kadroda bulunmasının üzerlerinde baskı oluşturmadığını belirten futbolcu, "Biz kendimize bakıyoruz" diyerek odaklarını kendi oyuna verdiklerini ifade etti.

Hem milli takım hem de Beşiktaş'ta İtalyan hoca ile çalışıyor olmasına ilişkin soruya ise esprili bir yanıt veren Salih Özcan, "Yavaş yavaş galiba İtalyan'ca öğreniyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARINDAN SALİH ÖZCAN, FRANSA MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ÖNEMLİ OLAN YENİ BİR SAYFA AÇMAK. İLK ADIMINI DA İNŞALLAH YARIN ATARIZ" DEDİ.