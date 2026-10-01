Saliha Şahin Fenerbahçe’de altın madalyayı hedefliyor

Saliha Şahin, Fenerbahçe Medicana formasıyla yeni sezona başlayarak beklenti ve hedeflerini paylaştı. 27 yaşındaki smaçör, takımın antrenmanlarına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde devam ettiği hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini belirtti.

hazırlık süreci ve takım uyumu:

Şahin, çalışmaların yaklaşık 2-2,5 haftadır sürdüğünü söyleyerek, 'Başlayalı yaklaşık 2-2,5 hafta oldu. Üst üste çift antrenmanlar yapıyoruz, çok verimli geçiyor. Birbirimize daha çok uyum çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Antrenman temposunun yüksek olduğuna dikkat çeken oyuncu, saha içi uyumun geliştirilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

lavarini ile iletişim ve çalışma tarzı:

Başantrenör Stefano Lavarini hakkında gözlemlerini paylaşan Şahin, teknik ekibin iletişiminin kısa sürede takım içi adaptasyonu hızlandırdığını söyledi. 'Komik, anlayışlı bir antrenör olduğunu çok duymuştum; burada da görüyoruz. Bana bir şeyler katabileceğini hissettiğim bir antrenör. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum' dedi.

hedefler: şampiyonlar ligi ve lig:

Takımın hedeflerini net biçimde ortaya koyan Şahin, 'Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde, Türkiye Ligi’nde hedefi her zaman altın madalya olmuştur. Bu yıl da bu hedefi yerine getirmek için çalışmaya başladık ve olabileceğine inanıyorum' sözleriyle iddiasını dile getirdi. Kadrodaki çeşitliliğe ve rotasyona dikkat çeken oyuncu, 'Belki bu yıl daha iyi bir kadro var. Rotasyonlu bir takımız. Bunu kullanabilirsek gerçekten çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum' şeklinde konuştu.

türk voleybolunun gelişimi:

Şahin, kadın voleybolundaki yükselişi ülke çapında yapılan yatırımlar, taraftar desteği ve kulüplerin profesyonelleşmesine bağladı. 'Bizim başarımız, Türkiye’nin başarısı; Türkiye’de yapılan yatırımlar, Türk seyirciler, voleybola olan ilgi, bizim ve kulüplerin günden güne gelişmesi bunda en büyük etkenlerden biri' değerlendirmesinde bulundu.

baskı yönetimi ve ritüeller:

Basın ve final maçlarındaki baskının rutin bir unsur olduğuna dikkat çeken Şahin, 'Bizim hayatımızda baskı her zaman var. Turnuva oynuyorsan bunun grup maçlarından itibaren finale kadar gelen kısımda o baskıyı yaşıyorsun. Aynı şekilde ligde de bu durum var' dedi. Bu stresi yönetebilmek için kişisel ritüelleri olduğunu belirtti ancak ayrıntılarına girmedi.

Yeni sezona büyük beklentilerle giren Fenerbahçe Medicana, saha içi uyum ve teknik kadronun yönlendirmesiyle hem ligde hem Avrupa’da iddialı olmayı hedefliyor.

SALİHA ŞAHİN, İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU