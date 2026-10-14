Salihli ticaret odasında dengeyi değiştiren sonuç: beyaz liste 13 komitede öne çıktı

seçim sonuçları

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Yaklaşık üç ay süren yoğun çalışmaların ardından sandıktan çıkan sonuçlar, odanın önümüzdeki dönem temsilini belirleyecek nitelikte oldu.

beyaz listenin çoğunluğu:

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yükselin desteklediği beyaz liste, 17 meslek komitesinden 13'ünde birinci çıkarak seçime damgasını vurdu. Rakip listeyi destekleyen Süleyman Sevinçin mavi listesi ise 4 meslek grubunu kazanabildi. Ortaya çıkan 13-4lük tablo, Yüksel'in desteklediği kadrolara mecliste güçlü bir temsil imkanı tanıyor.

başkanların değerlendirmesi:

Seçimlerin ardından konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, "17 meslek grubunda 40 meclis üyemiz ve 56 komite üyemiz ile ilgili seçimlerimizi yaptık. Salihli hoşgörünün başkenti. Artık seçim bitti. Bu işin kazananı kaybedeni yok. Yarından itibaren 40 meclis üyesi ile Salihli’ye hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Süleyman Sevinç arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Her iki listedeki arkadaşlarımız da seçimi büyük bir olgunluk içerisinde geçirdiler" dedi.

Süleyman Sevinç de, "Bugün seçime katılan, bizleri destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ediyoruz. İbrahim Yüksel ve ekibini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Her iki tarafın da vurguladığı olgunluk ve teşekkür mesajı, seçim sürecinin sakin bir ortamda tamamlandığını gösterdi.

Seçim sonuçları, önümüzdeki dönemde Salihli TSO meclisinde ve komitelerinde hangi projelerin öncelik kazanacağına dair yön belirleyici olacak. Yeni dönem çalışmalarının, seçilen 40 meclis üyesi ve 56 komite üyesinin ortak çalışmalarıyla şekilleneceği belirtildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (TSO) MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. MEVCUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM YÜKSEL’İN DESTEKLEDİĞİ BEYAZ LİSTE,17 MESLEK KOMİTESİNİN 13’ÜNDE SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKARAK SEÇİMLERE DAMGASINI VURDU.