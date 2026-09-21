Salihli üreticileri tedbir çağrısı aldı: Akdeniz Meyve Sineği tespit edildi

Salihli üreticilerine uyarı

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknik personellerince yapılan sürveylerde Akdeniz Meyve Sineği çıkışlarının başladığını tespit etti. Müdürlük, üreticilere gerekli tedbirleri zamanında almaları çağrısında bulundu.

risk altındaki ürünler:

Müdürlük açıklamasında özellikle Trabzon hurması, ayva, elma ve nar bahçelerinin zararlı açısından risk taşıdığı, bu alanlarda üreticilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

müdahale önerisi ve uyarı:

Üreticilerden söz konusu ürünlerde ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak mücadeleye başlamaları istendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, ürün kayıplarının önüne geçebilmek için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınmasının önemine dikkat çekti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNİK PERSONELLER TARAFINDAN YAPILAN SÜRVEYLERDE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ ÇIKIŞLARININ BAŞLADIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNİ DUYURDU. ÜRETİCİLERE MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI.