Salihli'de 500 üreticiye damlama desteğiyle maliyetler düşürülüyor, su korunuyor

Manisa Büyükşehir’den Salihli’de üreticiye somut destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde maliyet baskısını hafifletmek ve sulamada su tasarrufunu sağlamak amacıyla başlattığı damlama sulama desteğini Salihli’de sürdürdü. Düzenlenen teslim törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Büyükşehir yetkilileri ve üreticiler katıldı. Belediye, uygulama kapsamında 500 üreticiye damlama sulama ekipmanı sağladı.

Projenin amacı ve kapsamı:

Başkan Besim Dutlulu, tarım sektörünün bugün karşılaştığı en büyük iki sorunun yüksek üretim maliyetleri ile azalan su kaynakları olduğunu vurguladı. Dutlulu, üzüm fiyatlarının üreticilerin beklentisinin altında kaldığını ve mazot, ilaçlama ile sulama giderlerinin çiftçinin yükünü artırdığını söyleyerek belediye olarak hem mali hem de teknik destek sunmaya devam edeceklerini belirtti. Proje, özellikle 16 dönüme kadar olan küçük ve orta ölçekli üreticileri hedefliyor; büyük üreticilerin kendi imkanlarıyla ayakta kalabildiği değerlendirmesi yapıldı.

Belediye yetkilileri, Salihli’de dağıtılan ekipmanların yüzde 100 hibe olduğunu ve dağıtılan boruların 5 yıl garantili olduğunu aktardı. Doğru kullanım şartıyla bu sistemlerin daha uzun ömürlü olabileceği ifade edildi.

Uygulama, beklentiler ve ileriye dönük planlar:

Dutlulu, damlama desteğinin tek başına tüm sorunları çözmeyeceğini, tarımın sürdürülebilirliği için devlet ve bakanlık düzeyinde düzenli desteklerin gerekli olduğunu kaydetti. Ancak belediyenin yaptığı yardımın doğrudan üretime katkı sağladığını ve suyun daha tasarruflu kullanılmasına yardımcı olduğunu belirtti. İhale sürecinde yaşanan maliyet artışlarına da dikkat çekilerek bazı gecikmelerin yaşandığı fakat projenin yürütülmeye devam ettiği bildirildi.

Başkan Dutlulu, projenin daha geniş kapsamlı bir programın parçası olduğunu ifade ederek, bu ihale kapsamında toplamda 5 binin üzerinde çiftçiye yönelik 63 milyon TL tutarında destek sağlandığını, ayrıca ücretsiz toprak analizi, fide ve tohum destekleri gibi uygulamaların da yürütüldüğünü söyledi. Üreticilerden gelecek olumlu geri dönüşlere göre damlama desteğinin önümüzdeki yıllarda artırılarak sürdürülebileceği belirtildi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda boruların yüzde 100 hibeli verilmesinin üreticiler için önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

Üreticilerin görüşleri:

Damlama desteğinden yararlanan üreticiler, uygulamanın maliyetlere doğrudan katkı sağlayacağını ve günlük üretim faaliyetlerini kolaylaştıracağını ifade etti. Üzüm üreticisi Ahmet Yüksel, verilen hizmet için Başkan Dutlulu’ya teşekkür ederek uygulamayı bütçelerine olumlu katkı olarak değerlendirdi. Hasan Çetin ise mevcut sistemlerini yenileme ihtiyacı olduğunu, desteğin bu açıdan zamanında ve faydalı olduğunu söyledi. Yaklaşık dokuz yıldır üzüm üreticiliği yapan Elif Yiğer de ilk kez böyle bir destek aldığını belirterek belediyeden memnuniyetini dile getirdi.

Belediye yetkilileri, projenin hem üreticinin mali yükünü hafifletmeyi hem de yöredeki su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamayı amaçladığını tekrar hatırlattı. Dutlulu, bağ ve zeytin gibi bölgenin önemli tarımsal ürünlerinin korunmasının hem yerel ekonomi hem de gıda arz güvenliği açısından önemine dikkat çekti ve devlet kurumlarıyla iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu desteklerle üreticinin yanında olduğunu göstermek ve yerel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için benzer uygulamaları sürdürmeyi hedefliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERİN MALİYETLERİNİ AZALTMAK VE TARIMSAL SULAMADA SU TASARRUFUNU ARTIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ DAMLAMA SULAMA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.