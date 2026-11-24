Salihli'de kamyonet tıra arkadan çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonetin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu'nun Mersinli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, N.A. (77) yönetimindeki 45 RR 215 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen M.Y. (38) idaresindeki 21 AIF 323 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü ve içinde bulunan sürücü ile eşi ağır şekilde etkilendi.

müdahale ve soruşturma:

Kazada sürücü N.A. ile eşi Dudu Akbulut (79) yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; ağır yaralı olarak sevk edilen Dudu Akbulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KAMYONETİN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI..