Salihli'de eğitim yılı hazırlıkları güven odaklı yürütülecek

Güvenli eğitim toplantısı gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında "Güvenli Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Toplantı, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapıldı ve öğrencilerin güvenli eğitim ortamı sağlanmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Ele alınan önlemler:

Toplantıda öncelik olarak okul çevrelerinde güvenlik gündeme geldi; giriş-çıkış saatlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin devriye ve tedbirlerinin artırılması kararlaştırıldı. Ayrıca öğrenci servis araçlarının mevzuata uygunluğu konusunda sıkı denetimler yapılacağı ve okul önlerindeki trafik akışının düzenleneceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında okul çevresi denetimlerinin sürdürülmesi; öğrencilerin okul saatleri içinde ve sonrasında bulunabileceği internet kafe, park ve oyun salonları gibi mekanların düzenli olarak denetlenmesi konuları da detaylandırıldı.

Kaymakamın değerlendirmesi ve toplantı sonucu:

Kaymakam Ali Güldoğan, eğitimin yalnızca akademik başarı olmadığını, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik güvenliğinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Güldoğan, çocukların evlerinden okullarına gidişlerinden dönüşlerine kadar geçen süreçte huzur ve güven içinde olmalarının öncelikleri olduğunu belirterek kolluk kuvvetleri, eğitimciler ve velilerle koordinasyonun süreceğini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi; alınan kararların uygulanmasına yönelik kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi ve denetimlerin arttırılması kararı öne çıktı. Kaymakam Güldoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve Salihli için hayırlı olmasını diledi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE GEÇİRİLMESİ AMACIYLA, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA "GÜVENLİ EĞİTİM TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ, OKUL ÇEVRELERİ, SERVİS ARAÇLARI VE DENETİMLER ELE ALINDI.