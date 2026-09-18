Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Salihli'de eğitim yılı hazırlıkları güven odaklı yürütülecek

Salihli'de Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında 2026-2027 eğitim yılı için 'Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı; okul çevreleri, servis ve denetimler ele alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Salihli'de eğitim yılı hazırlıkları güven odaklı yürütülecek

Güvenli eğitim toplantısı gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında "Güvenli Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Toplantı, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapıldı ve öğrencilerin güvenli eğitim ortamı sağlanmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Ele alınan önlemler:

Toplantıda öncelik olarak okul çevrelerinde güvenlik gündeme geldi; giriş-çıkış saatlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin devriye ve tedbirlerinin artırılması kararlaştırıldı. Ayrıca öğrenci servis araçlarının mevzuata uygunluğu konusunda sıkı denetimler yapılacağı ve okul önlerindeki trafik akışının düzenleneceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında okul çevresi denetimlerinin sürdürülmesi; öğrencilerin okul saatleri içinde ve sonrasında bulunabileceği internet kafe, park ve oyun salonları gibi mekanların düzenli olarak denetlenmesi konuları da detaylandırıldı.

Kaymakamın değerlendirmesi ve toplantı sonucu:

Kaymakam Ali Güldoğan, eğitimin yalnızca akademik başarı olmadığını, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik güvenliğinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Güldoğan, çocukların evlerinden okullarına gidişlerinden dönüşlerine kadar geçen süreçte huzur ve güven içinde olmalarının öncelikleri olduğunu belirterek kolluk kuvvetleri, eğitimciler ve velilerle koordinasyonun süreceğini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi; alınan kararların uygulanmasına yönelik kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi ve denetimlerin arttırılması kararı öne çıktı. Kaymakam Güldoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve Salihli için hayırlı olmasını diledi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE GEÇİRİLMESİ AMACIYLA, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA "GÜVENLİ EĞİTİM TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ, OKUL ÇEVRELERİ, SERVİS ARAÇLARI VE DENETİMLER ELE ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıyıköy'de doğrudan demokrasi merkezi olarak planlanan teşkilat binası açıldı
images

Bakan Tekin: TIMSS sonuçları fiziki yatırımların eğitim niteliğine yansımasıdır
images

gerzele’de modernleşme: hakkı dereköylü caddesi ulaşımı güvenli hale getirildi
images

Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret talepleri ikinci atamada ilan edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü