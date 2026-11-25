öğretmenler günü kapsamında ziyaretler:

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Öğretmenler Günü kapsamında ilçede yaşayan emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde amaç, mesleğe yıllarını vermiş eğitimcileri anmak ve teşekkürlerini iletmekti.

ev ziyaretlerinde dile getirilen temenniler:

Heyet, emekli öğretmenler Mehmet Ali Tufan, Hüseyin Yağlı ve Hamide Yağlı'yı evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kaymakam Güldoğan, ziyaretlerde öğretmenlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diledi ve çalışmalarına teşekkür etti.

emekli öğretmenlerin tepkisi ve genç öğretmenlerin katılımı:

Ziyaretler sırasında emekli öğretmenler duydukları memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyaretlere genç öğretmenler de eşlik etti ve nesiller arası bağların güçlendiği bir görüntü ortaya çıktı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA SALİHLİ KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MAHMUT YENEN, İLÇEDE YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ.